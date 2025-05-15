На Івано-Франківщині судитимуть організатора підпільного покерного клубу

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування у справі мешканця Івано-Франківська, який, прикриваючись спортивним покером, організував підпільний азартний заклад.
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За даними слідства, під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру» проводилися кеш-ігри з грошовими ставками. Ігри тривали без обмежень у часі, а участь у них вимагала фіксованих прогресивних ставок.
Адміністрація клубу стягувала комісію з кожного ігрового банку, чим забезпечувала прибуток закладу.
Для легалізації діяльності зловмисник використовував документи, видані громадською організацією, пов’язаною з розвитком спортивного покеру. Втім, слідчі зібрали достатньо доказів, які підтверджують проведення саме незаконних азартних ігор.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України — незаконна організація азартних ігор. Матеріали справи вже скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.