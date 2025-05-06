Фахівці Держпродспоживслужби порадили прикарпатцям, як боротися з рудими слимаками

Тепла зима і дощі призвели до масового розповсюдження слимаків. Вони є повсюди: від городів і садів до парків і скверів.

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Позбутися молюсків не так просто. Вже не перший рік, коли руді слимаки повзають по городі. Вони їдять все, що бачать. Знищують полуницю, капусту, помідори, кабачки і баклажани, повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Фахівці зазначають, що знищити слимаків складно, але суттєво обмежити чисельність цілком можливо.

Найкращий час для боротьби з ними – від травня до липня, і в цей час необхідно намагатися їх якнайбільше знищити, оскільки у серпні вони відкладають нові яйця. Один слимак за сприятливих умов може відкласти до 400 яєць.

Спочатку слимаки харчуються перегноєм ґрунту, проте через 10-14 днів вже здатні завдати істотної шкоди рослинам: вигризати зародки проростаючого насіння, об’їдати ніжні листки сходів і розсади у теплицях.

На зиму доцільно перекопувати ділянку – зимують вони у стадії яйця і слимака на глибині до 10 сантиметрів, тому перед першими заморозками або під час відлиг ділянку варто перекопати, і таким чином ми їх можемо знищити.

Що стосується хімічного методу боротьби проти молюсків, то застосовують препарати на основі метальдегіду – “Антислизень” або “Патруль” – 20-30 г/10 м кв., препарат рівномірно розсипати у місцях, де виявлено молюсків.

Якщо ж ви виявили блискучий липкий слід на підлозі або стінах, знайте: слимаки з’явилися в вашому домі. Найкраще місце для їхнього поселення – там, де сиро, значить, шукати їх потрібно у ванній кімнаті або кухні.

У будинку можна скористатися засобами, що не представляють небезпеки для здоров’я людини. Є кілька продуктів, які слимаки не переносять: сіль, гірчичний порошок, мелена кава, оцет, нашатирний спирт. Розсипте їх у ті місця, де волого, і там, де ви помітили їхні сліди перебування.

Для профілактики появи молюсків у погребі можна використовувати вапняне запилення, не допускати підвищеної вологості приміщення, частіше проводити провітрювання. Досить дієвим способом є використання пива або суміші дріжджів і пива. Зібраних слимаків знищують у міцному соляному розчині або заливають кип’ятком.

Також одним із методів боротьби з слимаками є використання нашатирного спирту. Для цього беруть 100-150 мл 10% нашатирного спирту на 10 л води і готують робочий розчин. Препарат миттєво вбиває слимаків при контакті, але препарат дуже нестійкий і швидко втрачає свої властивості. Обприскування проводять пізно ввечері або вночі. Найбільш активні слимаки між 21 та 2 годинами ночі.

Можна обпилити грядки ввечері декілька разів з інтервалом в 30-40 хвилин суперфосфатом (25 грамів на 1м кв.) або сумішшю вапна і тютюнового пилу (1:1) при попаданні цих речовин на шкідника він виділяє велику кількість слизу і гине.