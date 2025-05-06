У Франківську стартує 12-й сезон безкоштовних недільних екскурсій

Вже цієї неділі, 11 травня, в Івано-Франківську відбудеться перша безкоштовна екскурсія у зміненому форматі.

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Пише Правда.іф з посиланням на Visit.frankivsk

У неділю, 11 травня, о 12 годині відбудеться унікальна прогулянка містом у компанії міського чиновника. Ця екскурсія — можливість побачити Івано-Франківськ з нового ракурсу: не лише як мешканець чи гість, а як людина, що розуміє, як функціонує місто зсередини.

“Разом ми зупинимось біля знакових, але часто непомічених об’єктів міського простору, поговоримо про виклики, з якими щодня стикається міська команда, та дізнаємось більше про рішення, які формують вигляд і ритм Івано-Франківська. Це екскурсія про місто, яке ми любимо, і про тих, хто щоденно працює для його розвитку. Вона буде цікавою для всіх, хто хоче краще розуміти, як змінюється Івано-Франківськ і що насправді стоїть за звичними маршрутами”, – йдеться у дописі.

Збір — 11 травня, о 12годині, біля Туристично-інформаційного центру (Ратуша)

У разі повітряної тривоги час початку може бути змінено. Актуальна інформація — на сторінці Visit.frankivsk

Екскурсія відбувається на умовах добровільної оплати. Наприкінці ви можете залишити суму, яку вважаєте доречною. Частина зібраних коштів (не менше 50%) буде спрямована на допомогу Збройним силам України