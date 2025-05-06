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На Прикарпатті за понад 14 мільйонів модернізують майстерні закладів освіти
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На Прикарпатті за понад 14 мільйонів модернізують майстерні закладів освіти

Автор: Олег Мамчур
06/05/2025 21:35
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На Прикарпатті в межах проєкту “100 майстерень” оновлять навчально-практичну базу трьох закладів освіти.

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Про це пише Правда з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Фінансування на модернізацію майстерень отримають такі заклади:

  • Державний навчальний заклад “Коломийський професійний ліцей сфери послуг”;
  • Вище професійне училище № 14 м. Коломиї;
  • Калуський політехнічний фаховий коледж.

Загальна сума субвенції, включно зі співфінансуванням з місцевих бюджетів, – понад 14 млн грн. 8,1 млн гривень з них – державні кошти.

У закладах планують оновити простори, де учні зможуть опановувати сучасні професії, зокрема електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, фахівця галузевого машинобудування.

“Сучасні майстерні — це інвестиція в регіон, у професійний розвиток молоді та навчання таких потрібних на ринку праці фахівців”, – йдеться в повідомленні.