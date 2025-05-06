На Прикарпатті за понад 14 мільйонів модернізують майстерні закладів освіти

На Прикарпатті в межах проєкту “100 майстерень” оновлять навчально-практичну базу трьох закладів освіти.

Про це пише Правда з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Фінансування на модернізацію майстерень отримають такі заклади:

Державний навчальний заклад “Коломийський професійний ліцей сфери послуг”;

Вище професійне училище № 14 м. Коломиї;

Калуський політехнічний фаховий коледж.

Загальна сума субвенції, включно зі співфінансуванням з місцевих бюджетів, – понад 14 млн грн. 8,1 млн гривень з них – державні кошти.

У закладах планують оновити простори, де учні зможуть опановувати сучасні професії, зокрема електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, фахівця галузевого машинобудування.