Кофе как искусство: влияние обжарки на вкус и аромат

Каждая чашка изумительного кофе – уникальна. Одна удивляет остротой ароматов, крепостью и энергией, другая – свежестью цветов, легким послевкусием. Вариантов напитков, а также их вкусовых превосходств сегодня множество. Можно купить кофе на сайте любимого бренда, выбрать крепость и готовить, следуя знакомому рецепту, но все же получить совершенно новый напиток. Одним из факторов, который напрямую влияет на вкус и аромат кофейного напитка, эксперты выделяют сочетание необходимых способов и техник обжарки.

Для чего необходимо следовать профилю обжарки?

Профиль – это специальный протокол, следуя которому можно достичь необходимого уровня обжаривания зерна. Эту технологию современные производители неугомонно совершенствуют, проводя новые исследования и эксперименты. Наслаждаться по утрам изысканным, бодрящим напитком правильной консистенции возможно, когда профессионалы кофейного дела точно следуют рецептуре, используют необходимые температурные режимы и методики для обжаривания зерна.

Профиль подготовки кофейного зерна к завариванию сложный и многоуровневый. Он включает как температурные режимы, так и временную шкалу нагрева, и даже предварительную обработку сырья. Например, чтобы создать благородный освежающий вкус, который укомплектован в миниатюрные капсулы неспрессо, зерна проходят длительный путь от высокогорных плантаций до правильного обжаривания, помола и герметичной упаковки.

Основные этапы обжаривания кофейных зерен

Перед тем, как подвергать ароматные ягоды высоким температурам, сырье необходимо правильно высушить. Некоторые сорта хорошо сохраняют мякоть после промывки, поэтому сушка позволяет испарить лишнюю влагу. На этом этапе температура не превышает 160° С. Далее зерна постепенно нагревают почти до 200° С. Крохотные ароматные зерна приобретают легкий коричневый цвет. Готовка продолжается до тех пор, пока зерно не начнет трескаться, что сигнализирует об изменении аромата и приобретение едва уловимого сладковатого вкуса. Это сигнализирует о готовности зерен светлой степени обжаривания. Для получения более темного цвета время обжаривания зерен продолжается, постепенно ароматы и вкусы меняются. Важно придерживаться правильных временных рамок на этом этапе, ведь средняя обжарка имеет особенно приятный, нежный вкус. Кофе такого типа подходит для приготовления большинства популярных напитков, поскольку здесь достигнуто баланс горечи, кислотности и сладости. На последний этап обжаривания отправляются зерна для приобретения более интенсивного и стойкого аромата. Зерна поддают дополнительному температурному влиянию (часто превышает 220° С), поэтому они вновь трескают. Этот последний этап позволяет готовить зерна темной степени обжаривания, а значит вкус становится ближе к шоколадно-ореховому.

Всегда ли степень обжарки – признак интенсивности напитка?

Крепость и яркость вкусов кофейного напитка часто приравнивают к степени обжаривания зерен. Но, на конечный результат кофе влияют также способ заваривания, количество ингредиентов в порции, температура и давление во время готовки. Кроме того, учитывать нужно и то, что известные производители комбинируют в одной упаковке несколько видов кофе (например, многие варианты представлены в Coffeum). Бленды также влияют на палитру ароматов и вкусов. Поэтому, для выбора идеального напитка, важно быть смелым, экспериментировать и наслаждаться новыми вкусовыми открытиями.