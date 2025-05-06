Священник з Коломийщини проігнорував заборону суду і знову сів за кермо — отримав штраф

Коломийський суд визнав винним адміністратора парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Грушів у скоєнні кримінального правопорушення за статтею 382 Кримінального кодексу України — умисне невиконання судового рішення.

Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Як йдеться у вироку від 30 квітня, чоловіка раніше притягнули до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Постановою суду від 8 березня 2023 року його позбавили права керувати автомобілем на один рік.

Попри це, 15 січня 2024 року священник був зупинений поліцією у Коломиї за кермом автомобіля DODGE JOURNEY, без законного права на це.

Свою вину він визнав повністю та щиро розкаявся.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого та позитивну характеристику з місця проживання, а також те, що на його утриманні перебувають шестеро дітей. В результаті — призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 8 500 гривень.