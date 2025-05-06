На Сумщині загинув захисник з Прикарпаття Олексій Боровков

Сьогодні, 6 травня 2025 року, під час виконання бойового завдання загинув старший солдат Олексій Боровков з Бурштинської громади.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бурштинську міську раду

Вірний присязі, відповідальний та мужній, він гідно ніс службу водієм відділення підвозу самохідного артилерійського дивізіону. Олексій загинув внаслідок ворожого удару на Сумщині.

Олексій Боровков народився 6 жовтня 1980 року. Його життя було прикладом відданості та самопожертви заради України.

Вічна пам’ять і шана Герою!

Про дату прибуття Героя, прощання та чин похорону буде повідомлено додатково.