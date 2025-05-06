“Хотів стати частиною історії”. “Скофілд” про колумбійців у 3 штурмовій, полонених росіян і парк ветеранів у Франківську

Франківець Станіслав Матвіїв на позивний Скофілд з десяти років був у “Пласті”, з 15 — у цивільному корпусі “Азову”.

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На початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до Сил спеціальних операцій полку “Азов”, з якого згодом сформували 3 окрему штурмову бригаду, у якій досі служить. Наразі його посада — помічник начальника протиповітряної оборони з розвідки.

Про свій перший бій, найскладніші випробування в Авдіївці, службу в протиповітряній обороні, полонених росіян та іноземців у 3 штурмовій бригаді боєць розповів Суспільному.