Компанія з Івано-Франківська потрапила під перевірку: у документах – усе правильно, табель закрито, години враховані. Але коли дійшло до результатів роботи, виникли питання. Клієнти чекали, проєкти затримувались, а керівництво не могло пояснити, де зникає час.

Керівник зізнається: «Люди на місці, але ніби зайняті чимось іншим. Усі присутні – а руху вперед немає».

У компанії протестували програму обліку робочого часу – рішення з етичним моніторингом персоналу, яке змінює підхід до оцінки роботи.

Що саме протестували у франківській компанії

Впровадити рішили саме Яваре тайм-трекер для комплексного аналізу: що займає час, скільки триває фокусна робота, коли є збої. Програма фіксує активність у програмах, паузи, тривалість бездіяльності та зміни динаміки по днях.

Через три дні після запуску стало видно: команда справді працює, але постійно відволікається. Найбільше часу з’їдали месенджери, внутрішні зідзвони та перемикання між задачами.

Які зміни впровадили після звіту

Керівник зробив такі речі:

Дав працівникам можливість самостійно відстежувати свій час і бачити, куди він іде Скачав індивідуальні звіти по робочому часу і обговорив їх із кожним у команді Разом з командою виділили, що забирає час і не дає рухатись по проєктах Домовились про блоки фокусної роботи без зустрічей і переписок Почали щотижня переглядати звіти разом, щоб бачити реальні зрушення, а не лише табель

Вже через тиждень звіт показав зміни: більше часу на основні задачі, менше збоїв, чіткіша відповідальність. Жодних нарад про “де результат” – були дані.

Чому це стало вирішенням, а не контролем

У ситуаціях, коли всі в офісі, а нічого не рухається – справа не в мотивації. Справа в потоках задач, які непомітно розмивають фокус. Без аналітики цього не видно.

Програма Yaware https://yaware.com.ua/uk/ показує структуру часу: де були збої, коли активність спадала, хто постійно перемикався. Це основа для управлінського рішення без емоцій і припущень.

Система обліку робочого часу стала джерелом правди – без контролю, без тиску, просто як дзеркало того, що справді відбувається.

Коли результат зникає, варто подивитися не на людей, а на ритм. І саме його можна виміряти.

Цей кейс – не виняток. Схожі ситуації виникають у багатьох командах, де табель обліку часу заповнюється вчасно, а реальний результат губиться між дрібними задачами. Облік часу дав спільну точку – не для контролю, а для розуміння. Замість тиску – діалог. Замість здогадів – дані.

Рішення, яке спершу здавалося тимчасовим, стало новим стандартом: керівник бачить реальну картину навантаження, а команда – прогрес без зайвого шуму. І врешті це дає головне – результат.

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