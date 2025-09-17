ФДМУ не зміг продати конфіскований у росіян завод з виробництва труб у Калуші

Фонд державного майна України не зміг приватизувати “Калушський трубний завод” та “Торгівельний дім “Євротрубпласт”, конфісковані раніше у російських власників.

Запланований на 16 вересня аукціон не відбувся через відсутність учасників, повідомляється у системі “Prozorro.Продажі”, пише Цензор.

Для приватизації пропонувалися:

частка розміром 93% статутного капіталу ТОВ “Торгівельний дім “Євротрубпласт”, стартова ціна – 54,25 млн грн (без ПДВ);

частка розміром 93% статутного капіталу ТОВ “Калушський трубний завод”, стартова ціна – 139,7 млн грн (без ПДВ).

Потенційний покупець цих активів мав протягом шести місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також не звільняти працівників протягом пів року.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) затвердила рішення про стягнення в дохід держави активів групи компаній “Поліпластик” російського мільярдера Мирона Горіловського, а також його партнерів Валентина Буяновського та Андрія Меньшова.

Зокрема, суд стягнув на користь держави 92,57% у ТОВ “Торгівельний дім “Євротрубпласт” та 93% у ТОВ “Калушський трубний завод”, а також частки російських власників у низці інших українських компаній.

Співвласники та керівники “Поліпластика” – російські бізнесмени Мирон Горіловський та Валентин Буяновський також є резидентами Великої Британії. У травні 2023 року Україна запровадила щодо них санкції.

Перед цим бізнес росіян в Україні переоформили на довірену особу – Ігоря Стрільця, який впродовж років керує українськими активами російської групи і є одним із співзасновників підприємств.

Відомо, що російська групи “Поліпластик” відразу після окупації Криму у 2014 році почала працювати на території захопленого півострова. Попри це, компанія продовжувала працювати в Україні і заробляти на тендерах комунальних підприємств. Російський мільярдер Мирон Горіловський та його син Лев також причетні до постачання обладнання в окупований Крим в обхід європейських санкцій