В Івано-Франківську водій легковика наїхав на жінку: поліція з’ясовує обставини ДТП. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську водій легковика наїхав на жінку: поліція з’ясовує обставини ДТП. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
17/09/2025 12:11
Вчора, 16 вересня, близько 7 години ранку на вулиці Хіміків в обласному центрі сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Попередньо правоохоронці встановили, що 62-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat» та рухаючись у напрямку вулиці Целевича, не обрав безпечної швидкості, проявив неуважність і не надав переваги пішоходу. Внаслідок цього він здійснив наїзд на 46-річну мешканку обласного центру , яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

У результаті ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу. Водій на момент аварії перебував тверезим.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом).

