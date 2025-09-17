20-річна франківка увійшла до ТОП-12 конкурсу краси Miss Ukraine International

Ангеліна Лісова з Івано-Франківська — серед 12 фіналісток конкурсу краси Miss Ukraine International. Переможниця конкурсу представлятиме Україну на міжнародній арені.

Голосування за переможницю конкурсу краси Miss Ukraine International триває онлайн, інформують “Вікна”.

Серед 12 фінаслісток — 20-річна Ангеліна Лісова з Івано-Франківська. Станом на 12:00 16 вересня дівчина отримала 345 голосів.

“Для мене це не просто конкурс краси, а новий досвід, виклик і можливість показати себе справжню. Я не вірю у стандарти краси — вірю в індивідуальність, харизму і в те, що сила завжди йде поруч із ніжністю. Ваша підтримка — це найцінніше, що може бути”, — написала дівчина на своїй сторінці у соцмережі “Інстаграм”.

Віддати голос за Ангеліну Лісову можна за посиланням.

Miss Ukraine International — це національний конкурс краси, який є частиною конкурсу “Miss International”, який проводиться на міжнародному рівні з 1960 року у Токіо. Переможниця українського конкурсу автоматично бере участь у фіналі Miss International у Японії.