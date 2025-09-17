В Івано-Франківську стартував новий ґрантовий сезон від Urban Space 100: умови конкурсу

15 вересня в Івано-Франківську розпочався новий ґрантовий сезон від громадського ресторану Urban Space 100. Прийом заявок триватиме місяць — до 15 жовтня включно.

Про це пише Правда.іф.

Організатори зазначають, що не обмежують ані тематику, ані суму ґрантових заявок. Єдина вимога — проєкти повинні бути спрямовані виключно на розвиток Івано-Франківська та користь для його мешканців.

Координаторка ґрантових проєктів платформи “Тепле місто” Ірина Стасюк підкреслює, що конкурс відкритий для найрізноманітніших ініціатив:

“Ми пропонуємо ґрантові можливості для громадських ініціатив, для груп, які, можливо, об’єднаються і створять свій проєкт на карті Івано-Франківська. Ми чекаємо ідеї, які стануть у пригоді місту: урбаністичні рішення, зустрічі мешканців, фестивалі, а також ініціативи ветеранських організацій. Головне — проєкт має мати дотичність до Івано-Франківська та його громади”.

Податися можна через сайт ресторану Urban Space 100. Необхідно завантажити та заповнити заявку, а також додати одне коротке відео-презентацію тривалістю до однієї хвилини.

Важливою особливістю конкурсу є відкрите голосування співзасновників ресторану, які й визначають переможців. Результати оголосять 25–26 жовтня. Зазвичай підтримку отримують 5–6 проєктів за одну хвилю.

Організатори наголошують, що у ґрантовій програмі немає обмежень за кількістю поданих заявок:

“Urban Space не має обмежень у бюджетах чи тематиках. Ми завжди відкриті для різних форматів — від фестивалів до ветеранських ініціатив. Єдине, що важливо — проєкт має бути для Івано-Франківська”, — зазначила Ірина Стасюк.

Одним із переможців минулого, літнього ґрантового сезону стала громадська організація “Дружина воїна” з проєктом “На заради життя”. Він передбачав закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток та евакуаційних нош для військових.

Учасниця ГО Тетяна Фреїшин розповіла, що завдяки підтримці Urban Space 100 вдалося реалізувати масштабну допомогу фронту:

“Сума підтримки була 37 тисяч гривень. Ми виготовили близько 2000 квадратних метрів маскування — це як невеличке футбольне поле. Також пошили 45 евакуаційних нош. Окрім того, ми залучили до роботи молодь, яка навчилася працювати в команді та відчула себе дотичною до спільної справи”.

За словами Фреїшин, грант не лише допоміг забезпечити потреби військових, а й став важливим стимулом для розвитку місцевої громади:

“Такі проєкти показують, що Івано-Франківськ — активне, надійне і міцне місто, яке допомагає нашій армії і водночас розвиває своїх людей”.

Подати заявку на цьогорічний осінній ґрантовий сезон можна до 15 жовтня включно.