У Богородчанській лікарні відкрили післяопераційну палату. ФОТО

У гінекологічному відділі Богородчанської центральної лікарні відкрили післяопераційну палату.

Світла палата з новими меблями готова до прийому жінок в післяопераційному періоді, повідомляють у лікарні.

Ремонт в палаті зроблений власними силами працівників відділу.

«Нехай нашим пацієнткам буде затишно і комфортно. Звичайно, хочеться чогось кращого і сучасного, але розуміємо, що зараз важкі часи, йде війна. Тому стараємося виходити з тих можливостей, котрі маємо», – розповів в.о.генерального директора лікарні Микола Михайлович Григорук.