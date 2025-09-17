ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Богородчанській лікарні відкрили післяопераційну палату. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Богородчанській лікарні відкрили післяопераційну палату. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
17/09/2025 13:31
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У гінекологічному відділі Богородчанської центральної лікарні відкрили післяопераційну палату.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Світла палата з новими меблями готова до прийому жінок в післяопераційному періоді, повідомляють у лікарні.

Ремонт в палаті зроблений власними силами працівників відділу.

«Нехай нашим пацієнткам буде затишно і комфортно. Звичайно, хочеться чогось кращого і сучасного, але розуміємо, що зараз важкі часи, йде війна. Тому стараємося виходити з тих можливостей, котрі маємо», – розповів в.о.генерального директора лікарні Микола Михайлович Григорук.

СХОЖІ НОВИНИ