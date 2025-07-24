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Франківці втретє зібралися аби висловити незгоду проти закону щодо позбавлення незалежності НАБУ та САП. ФОТО/ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківці втретє зібралися аби висловити незгоду проти закону щодо позбавлення незалежності НАБУ та САП. ФОТО/ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
24/07/2025 20:45
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Увечері четверга, 24 липня, в Івано-Франківську люди вже втретє зібралися на акцію проти закону № 12414, окремі пункти якого скасовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

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Кілька сотень франківців та гостей міста зібралися поблизу адмінбудівлі на вулиці Грушевського, пише Правда ІФ.

Люди на протесті тримають плакат проти корупції.
Протестувальники тримають плакати перед будівлею в місті.
Протестувальники з плакатами проти корупції на площі.
Протестувальники тримають антикорупційні плакати у місті.
Протест з плакатами проти зневіри, в центрі міста.
Франківці втретє зібралися аби висловити незгоду проти закону щодо позбавлення незалежності НАБУ та САП. ФОТО/ВІДЕО
Протестний плакат проти корупції на площі
Акція протесту проти корупції на вулиці Києва.

Учасники акції, здебільшого молодь, закликали не підтримувати цей документ, оскільки вважають, що він може породити значні корупційні ризики в країні.

Плакат з написом на картонній дошці.
Люди на протесті з плакатами в Україні.
Протест на площі з плакатами та прапорами.
Людина з плакатом на протесті в Україні
Група людей із плакатами на мітингу.
Люди на площі з плакатами, один загорнутий у прапор.
Мітинг у місті, люди тримають плакати.
Люди протестують з плакатами за захист держави
Протест захисту держави у місті

Маніфестації активно проходять у багатьох містах України.