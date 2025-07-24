Франківці втретє зібралися аби висловити незгоду проти закону щодо позбавлення незалежності НАБУ та САП. ФОТО/ВІДЕО

Увечері четверга, 24 липня, в Івано-Франківську люди вже втретє зібралися на акцію проти закону № 12414, окремі пункти якого скасовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

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Кілька сотень франківців та гостей міста зібралися поблизу адмінбудівлі на вулиці Грушевського, пише Правда ІФ.

Учасники акції, здебільшого молодь, закликали не підтримувати цей документ, оскільки вважають, що він може породити значні корупційні ризики в країні.

Маніфестації активно проходять у багатьох містах України.