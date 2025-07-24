Прикарпатські поліцейські здійснили мрію маленьких франківців

Познайомитися з поліцейськими та дізнатися більше про їхню щоденну роботу — про це пʼятирічний Ілля та його семирічна сестричка мріяли давно. А реалізувати мрію діток допомогли інспектори ювенальної превенції поліції Івано-Франківська.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

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Дозвілля для малечі

Діти хотіли побачити, як працюють правоохоронці, дізнатися більше про спецзасоби, поліцейське екіпірування та оглянути службовий автомобіль. Інспектори охоче підтримали ініціативу та організували теплу зустріч та цікаве дозвілля для малечі.

Спершу поліцейські провели ознайомчу екскурсію у місцевому відділенні поліції, розповіли про свої обов’язки та поділилися цікавими історіями зі служби. Надалі діти мали змогу приміряти амуніцію та посидіти в службовому автомобілі.