Як залишатися спокійним у бурі? У Франківську запрошують на курс тренінгів із емоційного інтелекту

У Франківську команда місцевого освітньо-культурного Гончаренко центру запускає серію тренінгів з психологом «Інтелект серця. Як бути спокійним у бурі?». Перше заняття проводять 25 липня о 15:00. Участь безоплатна.
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Курс допоможе краще зрозуміти себе та свої емоції, навчить керувати тривогою, напругою та зберігати внутрішній спокій навіть у кризових ситуаціях.
За словами організаторів, емоційний інтелект — це ключ до кращого життя, здорових стосунків і стабільності у нестабільному світі.
«Емоції мають силу як будувати, так і руйнувати. Ми створили курс, аби допомогти людям краще з ними взаємодіяти — без паніки, уникання чи агресії. Це будуть прості, але ефективні інструменти, які можна застосовувати щодня», — кажуть у Гончаренко центрі Івано-Франківськ.
На курсі містяни навчаться:
- краще розуміти власні емоції й причини їх виникнення,
- справлятися зі стресом і тривогою,
- не «застрягати» у негативних переживаннях,
- будувати здорову емоційну комунікацію з іншими.
Першу зустріч проведуть у п’ятницю, 25 липня, о 15:00 у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Незалежності, 113. Далі заняття будуть проводити щотижня.
З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01. Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.