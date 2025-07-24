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Як залишатися спокійним у бурі? У Франківську запрошують на курс тренінгів із емоційного інтелекту
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Як залишатися спокійним у бурі? У Франківську запрошують на курс тренінгів із емоційного інтелекту

Автор: Олег Мамчур
24/07/2025 19:59
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У Франківську команда місцевого освітньо-культурного Гончаренко центру запускає серію тренінгів з психологом «Інтелект серця. Як бути спокійним у бурі?». Перше заняття проводять 25 липня о 15:00. Участь безоплатна.

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Курс допоможе краще зрозуміти себе та свої емоції, навчить керувати тривогою, напругою та зберігати внутрішній спокій навіть у кризових ситуаціях.

За словами організаторів, емоційний інтелект — це ключ до кращого життя, здорових стосунків і стабільності у нестабільному світі.

«Емоції мають силу як будувати, так і руйнувати. Ми створили курс, аби допомогти людям краще з ними взаємодіяти — без паніки, уникання чи агресії. Це будуть прості, але ефективні інструменти, які можна застосовувати щодня», — кажуть у Гончаренко центрі Івано-Франківськ.

На курсі містяни навчаться:

  • краще розуміти власні емоції й причини їх виникнення,
  • справлятися зі стресом і тривогою,
  • не «застрягати» у негативних переживаннях,
  • будувати здорову емоційну комунікацію з іншими.

Першу зустріч проведуть у п’ятницю, 25 липня, о 15:00 у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Незалежності, 113. Далі заняття будуть проводити щотижня.

З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01. Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.