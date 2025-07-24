Туристка з Полтави травмувалась під час спуску з Говерли

Гірські рятувальники надали допомогу туристці.

ПИше Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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23 липня о 17:10 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення поста «Заросляк» залучалися для надання допомоги туристці з міста Полтава, яка під час спуску з гори Говерла відчула різке погіршення самопочуття та біль в нозі, самостійно продовжити рух жінка не могла, була необхідна допомога рятувальників.

Прибувши до місця знаходження туристки 1958 р.н., рятувальники надали їй домедичну допомогу та транспортували до бази «Заросляк».

“Перед виходом у гори обов’язково встановіть додаток «Порятунок у горах», завжди оцінюйте свої фізичні можливості, слідкуйте за прогнозом погоди та не забувайте про аптечку”, – нагадують рятувальники.

Посилання для завантаження застосунку “Порятунок у горах”: http://surl.li/hbabwg