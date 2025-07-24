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На Сумщині зник безвісти захисник Богдан Хабайлюк з Переріслянької громади
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Сумщині зник безвісти захисник Богдан Хабайлюк з Переріслянької громади

Автор: Олег Мамчур
24/07/2025 18:54
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Надійшла офіційна інформація про те, що 11 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Садки Сумської області, зник безвісти мешканець села Волосів — старший сержант Хабайлюк Богдан Любомирович, 1970 року народження.

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Наразі обставини його зникнення залишаються невідомими, пише Західний кур’єр.

“Серця всієї громади та родини сповнені болем і тривогою. Ми не втрачаємо надії, що Богдан повернеться до нас живим.  Просимо кожного підтримати його рідних у цю важку годину — словом, думкою і молитвою”, – йдеться в повідомленні.

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