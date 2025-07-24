На Сумщині зник безвісти захисник Богдан Хабайлюк з Переріслянької громади

Надійшла офіційна інформація про те, що 11 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Садки Сумської області, зник безвісти мешканець села Волосів — старший сержант Хабайлюк Богдан Любомирович, 1970 року народження.
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Наразі обставини його зникнення залишаються невідомими, пише Західний кур’єр.
“Серця всієї громади та родини сповнені болем і тривогою. Ми не втрачаємо надії, що Богдан повернеться до нас живим. Просимо кожного підтримати його рідних у цю важку годину — словом, думкою і молитвою”, – йдеться в повідомленні.