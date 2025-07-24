На Сумщині зник безвісти захисник Богдан Хабайлюк з Переріслянької громади

Надійшла офіційна інформація про те, що 11 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Садки Сумської області, зник безвісти мешканець села Волосів — старший сержант Хабайлюк Богдан Любомирович, 1970 року народження.

Наразі обставини його зникнення залишаються невідомими, пише Західний кур’єр.