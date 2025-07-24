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З російського полону повернулись два воїни з Верховинщини
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З російського полону повернулись два воїни з Верховинщини

Автор: Олег Мамчур
24/07/2025 18:22
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23 липня 2025 року відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Серед звільнених з російського полону – п’ятеро прикарпатців. Зокрема, на рідну землю повернулись два воїни із Верховинщини – Володимир Кутовий та Петро Недоходюк.

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Про це повідомив голова Верховинської РДА Василь Бровчук.

52-річний Володимир Кутовий – із села Рівня Верховинського району, воював у Запорізькій області. Вважався безвісти зниклим з 29 серпня 2023 року, а потім військовополоненим. Зник у селі Новодарівка Пологівського району Запорізької області.

45-річний Петро Недоходюк – із села Красноїлля Верховинського району. Вважався безвісти зниклим з 8 липня 2023 року, а потім військовополоненим. Зник у селі Берестове Бахмутського району на Донеччині.

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.