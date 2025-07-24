Смакуй справжній: як народжується новинка “Опілля” квас “Чорний”

Новий напій сезону-2025 дарує максимальну насолоду свіжістю. “Опілля Чорний” – темний квас із насиченим смаком, запашним житнім ароматом і кольором карамелі. Він зроблений способом, який українці практикували століттями.

«У магазинах безліч солодких газованих напоїв із квасових ароматизаторів та інших штучних компонентів. «Опілля» ж використовує тільки натуральні складники і живе бродіння. Наш новий “Опілля Чорний” – це справжній квас, що поєднує українські традиції та інноваційну якість», – наголошують броварі і розповідають, як народжується напій.

Все починається з квасного сусла на основі житнього солоду. Це ключовий інгредієнт, що визначає глибину і насиченість смаку “Опілля Чорного”. Роблять квас на бездоганно чистій воді. Найякісніші дріжджі створюють природний процес живого бродіння. Завдяки цій традиційній технології “Опілля Чорний”набуває особливо насиченого смаку та аромату. Він зберігає всю природнукористь натуральних складників.

Також живе бродіння забезпечує неперевершенувластивість квасу по-справжньому тамувати спрагу. Інноваційне обладнання «Опілля» визначає момент, коли напійсягає потрібної зрілості і його смак та аромат стають ідеальними. Тоді квас фільтрують і розливають в алюмінієві банки 0,5 ліПЕТ-пляшки1 та 1,5 літра. Прискіпливий контроль на всіх етапах виробництва гарантує, що “Опілля Чорний” відповідає найвищим стандартам якості.

«Секрет народження новинки – у поєднанні добірних натуральних складників і традиційного способу виробництва з інноваційним підходом. “Опілля Чорний” – це максимум поваги до споживача, яку ми з любов’ю вклали у цей напій і з радістю ним ділимося. Тож обирайте “Опілля Чорний”, на етикетці якого з гордістю вказано: «Квас живого бродіння». Смакуй справжній!» – запрошують творці нового напою.

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