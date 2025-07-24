Найчистіші річки – у гірських регіонах

Україна – це країна з багатим водним ресурсом. Вона має понад 63 тисячі річок загальною довжиною понад 200 тисяч кілометрів. Однак, не всі річки України є чистими.

Пише Правда.іф з посиланням на Галицький кореспондент.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

А ви знали, де в Україні знаходяться найчистіші річки? Як правило, вони розташовані в гірських районах.

Гірські річки мають швидкий потік, що сприяє самоочищенню води. Крім того, у гірських районах менше промислових підприємств і сільськогосподарських земель, що також сприяє чистоті річок.

Одні з найчистіших

Лімниця – річка в Івано-Франківській області. Лімниця є найчистішою річкою України. Вона має довжину 147 кілометрів і протікає через гірські райони Карпат.

Чорний Черемош – річка в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Чорний Черемош є другою найчистішою річкою України. Вона має довжину 116 кілометрів і також протікає через гірські райони Карпат.

Свіча – річка в Івано-Франківській області. Свіча має довжину 74 кілометри і протікає через гірські райони Карпат.

Прут – річка в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Вінницькій областях.

Уж – річка в Закарпатській, Івано-Франківській і Львівській областях. Уж має довжину 258 кілометрів і також є однією з найчистіших річок України.

Ці річки є невід’ємним джерелом питної води для населення України. Вони також є важливими для рибного господарства та рекреації.