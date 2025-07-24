“Смарагдове небо” над Палацом Потоцьких: у Франківську виступить фіналіст нацвідбору DREVO

Вже цієї суботи Івано-Франківськ порине в атмосферу сучасної української музики. У Палаці Потоцьких відбудеться сольний концерт молодого виконавця DREVO — «Смарагдове небо».
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Артист, який привернув до себе увагу участю в національному відборі на “Євробачення – 2024”, готує для глядачів особливий вечір емоцій та авторської музики. Концерт стане нагодою ближче познайомитися з унікальним стилем DREVO, у якому поєднуються фольклорні мотиви, електроніка та глибокі тексти, пише Правда.іф.
«Смарагдове небо» — це про мрію, про світло, яке залишається навіть у найтемніші часи», — каже артист про концепцію свого виступу.
До того ж, пісня DREVO нещодавно завірусилася на всіх музичних платформах і соцмережах, зокрема у рілзах Instagram та TikTok. Його звучання швидко підкорило молодь та стало саундтреком до тисяч відео.
Музичне дійство відбудеться 26 липня о 19 годині просто неба в історичному серці міста — локація обіцяє створити неповторну атмосферу для слухачів.