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“Смарагдове небо” над Палацом Потоцьких: у Франківську виступить фіналіст нацвідбору DREVO

Автор: Оксана Марушкевич
24/07/2025 17:17
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Вже цієї суботи Івано-Франківськ порине в атмосферу сучасної української музики. У Палаці Потоцьких відбудеться сольний концерт молодого виконавця DREVO — «Смарагдове небо».

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Артист, який привернув до себе увагу участю в національному відборі на “Євробачення – 2024”, готує для глядачів особливий вечір емоцій та авторської музики. Концерт стане нагодою ближче познайомитися з унікальним стилем DREVO, у якому поєднуються фольклорні мотиви, електроніка та глибокі тексти, пише Правда.іф.

«Смарагдове небо» — це про мрію, про світло, яке залишається навіть у найтемніші часи», — каже артист про концепцію свого виступу.

До того ж, пісня DREVO нещодавно завірусилася на всіх музичних платформах і соцмережах, зокрема у рілзах Instagram та TikTok. Його звучання швидко підкорило молодь та стало саундтреком до тисяч відео.

Музичне дійство відбудеться 26 липня о 19 годині просто неба в історичному серці міста — локація обіцяє створити неповторну атмосферу для слухачів.

Концерт DREVO в Івано-Франківську, 26 липня.