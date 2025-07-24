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Сили оборони вразили російський склад боєприпасів
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Сили оборони вразили російський склад боєприпасів

Автор: Олег Мамчур
24/07/2025 16:45
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За минулу добу ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників.

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Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України станом на 8:00 24 липня.

Водночас вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 67 авіаційних ударів, скинув 123 керовані авіаційні бомби, залучив 3712 дронів-камікадзе.

Також ворог здійснив 5756 артилерійських обстрілів, зокрема 81 — із реактивних систем залпового вогню.

«Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Мала Токмачка, Приморське, Малокатеринівка, Магдалинівка Запорізької області; Львове Херсонської області», — повідомили в Генштабі ЗСУ.