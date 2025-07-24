Руки прикарпатця застрягли в конструкції ліфтової шахти: рятувальники допомогли

Рятувальники вивільнили руки чоловіка з конструкції ліфтової шахти. Подія трапилась у одному з прикарпатських готелів.

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

24 липня рятувальники залучались для надання допомоги чоловіку, обидві руки якого застрягли в конструкції ліфтової шахти.

Подія трапилась в одному із готелів Івано-Франківського району.

“До місця події оперативно прибули рятувальники, які провели невідкладні аварійно-рятувальні роботи вивільнивши верхні кінцівки потерпілого з металевої конструкції ліфтової шахти та передали чоловіка для подальшого огляду медичними працівниками”, – йдеться у дописі.

Рятувальники ДСНС надають допомогу людям у різних небезпечних подіях, коли лічені хвилини можуть врятувати життя та здоров’я людини.