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Пожежник допомагає людині в вузькій шахті
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Руки прикарпатця застрягли в конструкції ліфтової шахти: рятувальники допомогли

Автор: Оксана Марушкевич
24/07/2025 16:12
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Рятувальники вивільнили руки чоловіка з конструкції ліфтової шахти. Подія трапилась у одному з прикарпатських готелів.

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

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24 липня рятувальники залучались для надання допомоги чоловіку, обидві руки якого застрягли в конструкції ліфтової шахти.

Подія трапилась в одному із готелів Івано-Франківського району.

“До місця події оперативно прибули рятувальники, які провели невідкладні аварійно-рятувальні роботи вивільнивши верхні кінцівки потерпілого з металевої конструкції ліфтової шахти та передали чоловіка для подальшого огляду медичними працівниками”, – йдеться у дописі.

Рятувальники ДСНС надають допомогу людям у різних небезпечних подіях, коли лічені хвилини можуть врятувати життя та здоров’я людини.

Пожежник досліджує будівлю, одягнений у спорядження.
Татуйовані руки і ноги біля вікна