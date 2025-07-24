Ветерани зустрілися з міським головою Снятина щодо конфлікту довкола зустрічі полеглого бійця

22 липня у Снятині, що на Івано-Франківщині, військові та ветерани зустрілися з міським головою Анатолієм Шумком, щоб обговорити конфлікт довкола неналежної зустрічі кортежу з полеглим воїном Василем Кейваном.

На обговорення конфлікту також прийшли сім’ї загиблих військових і депутати міської ради, пише Суспільне.

Під час зустрічі голова Снятинської громади Анатолій Шумко сказав:

“Нам не потрібно давати шансів і поганих прикладів для цілої України, а краще показати добрий приклад, як ми можемо дійти до консенсусу”.

Також Шумко розповів про створення робочої групи й початок службового розслідування інциденту.

“Я сьогодні вчергове запрошую всіх до терпимості, взаємоповаги. Маю надію, що надалі ми будемо тісно співпрацювати, у нас не буде якихось проблем. Комісія, яка працюватиме, врахує всі недоліки. І закриємо на 100% всі питання й недоліки, які в нас були”, — сказав міський голова Снятина.

Голова громадської організації “Об’єднання ветеранів російсько-української війни Покуття” Василь Дідушко цю ідею підтримав.

“Якщо це все буде зроблено так, як має бути, як ви зараз сказали, то в нас питань не буде”, — говорить ветеран.

З його слів, жодного конфлікту не виникло б узагалі, якби заступник міського голови Снятина Віктор Кушик не назвав претензії ветеранської спілки до міськради “необґрунтованими й безпідставними”.

“Ну а як же ж, у бік ветеранів та військових, які не зробили нічого поганого. Тому що ми супровід зробили воїну, який загинув. Якби було сказано: “Хлопці, ви — молодці, що це зробили. Бо ми дійсно десь проґавили. Вам дякуємо”. І це все було б закінчено. Ми не хочемо жодних конфліктів. Але ми кажемо: не робіть цього, не вчиняйте так, не принижуйте. Деколи нас не чують. Ми не воюємо з ними, не погрожуємо. Просто відповідаємо адекватно, за законом”, — пояснив Василь Дідушко.

Цю думку підтримав і кущовий Снятинського округу “Об’єднання ветеранів російсько-української війни Покуття” Ігор Одинський.

“Якби він (Віктор Кушик — ред.) вийшов тоді й сказав: “Шановна громадо! Вибачте, сталося те, що сталося. Не зорганізувалися і тому так вийшло. Вибачте, більше не будемо”. Ця тема була б закрилася”, — каже Ігор Одинський.

Анатолій Шумко: “Конфлікт закритий”

Після офіційної зустрічі в сесійній залі міської ради військові й ветерани обговорили інцидент з мером Анатолієм Шумком сам на сам.

“Якщо на вашу адресу під час цього конфлікту з боку працівників, на вашу думку, щось сказане неприємне або таке, з чим ви не згідні, я за всіх своїх працівників прошу вибачення”, — заявив міський голова Снятина.

З його слів, зустріч 22 липня зняла суспільну напругу й наразі конфлікт закритий.

“Створили невеличку робочу групу, де розглянемо питання, щодо яких були розбіжності. Доповімо і військовим, і громаді, чим це все завершилося”, — каже Шумко.

У робочу групу, за його словами, увійдуть представники міської ради, виконавчого комітету, ветеранських організацій і депутати. До неї також можуть долучитися всі охочі.

Чи звільнять Віктора Кушика з посади

Щодо того, чи звільнять Віктора Кушика з посади заступника міського голови, Анатолій Шумко відповів:

“Я вважаю, що спочатку треба провести розслідування, а потім якимось чином карати. Будемо бачити, на що ми вийдемо, на яку інформацію. Тоді вже будемо ухвалювати якесь рішення”.

Так само на вимоги звільнення у коментарі Суспільному відповів і Віктор Кушик.

“Буде розслідування, буде дана оцінка всім моїм діям, якою була моя організація. Тоді дам коментар”, — сказав заступник Снятинського міського голови.

Ветерани та військовослужбовці також чекатимуть на результати розслідування. Поки що, зі слів Ігоря Одинського, у цій ситуації вдалося досягти часткового порозуміння.

“Ми дуже занепокоєні. Обурені, що заступник мера не з’явився ні тоді, ні сьогодні. Ми будемо чекати, що він хоча б у четвер (31 липня — ред.) прийде й скаже свою думку. Я думаю, що до них дійде, що ми — не якісь “лохи”. Ми — бойові хлопці. Більшість з нас смерті в очі дивилася”, — пояснив Ігор Одинський.

Про результати розслідування робочої групи за фактом конфлікту міський голова Анатолій Шумко повідомить під час наступної зустрічі з військовими та ветеранами, яка відбудеться 31 липня.

Що передувало

15 липня ветерани звинуватили міську владу Снятина у неналежній організації зустрічі кортежу із загиблим військовослужбовцем Василем Кейваном. За словами ветерана Ігоря Одинського, процесія з Івано-Франківська прямувала без супроводу поліції. Люди не вийшли віддати останню шану бійцю через те, що не були поінформовані. Процесію сформували ветерани, військові та люди з інвалідністю.

На заяву військовослужбовців відреагував заступник міського голови Снятина Віктор Кушик. За його словами, у міськраді все належно організували: сповістили людей в інтернет-мережі, поліцейські супроводжували кортеж, створили “живий коридор”, надали атрибутику.

16 липня ветерани та військові прийшли на зустріч до голови Снятина Анатолія Шумка, щоб з’ясувати, чому працівники міськради під час зустрічі кортежу з полеглим воїном Василем Кейваном не вийшли з кабінетів віддати йому останню шану. Окрім цього, вони вимагали звільнити заступника мера Снятина Віктора Кушика через наклеп.