Україна повернула з російського полону важкохворих та тяжкопоранених захисників

Пише Правда.іф з посиланням на Володимира Зеленського.

“Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював”, – зазначає глава держави.