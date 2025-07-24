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Україна повернула з російського полону важкохворих та тяжкопоранених захисників

Автор: Оксана Марушкевич
24/07/2025 07:31
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Вчора, 23 липня, відбувся вже дев’ятий етап обміну полоненими у рамках домовленостей в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники.

Пише Правда.іф з посиланням на Володимира Зеленського.

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“Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював”, – зазначає глава держави.

Воїни захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки.

За словами президента, всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

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