Україна повернула з російського полону важкохворих та тяжкопоранених захисників

Вчора, 23 липня, відбувся вже дев’ятий етап обміну полоненими у рамках домовленостей в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники.
Пише Правда.іф з посиланням на Володимира Зеленського.
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“Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював”, – зазначає глава держави.
Воїни захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки.
За словами президента, всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.