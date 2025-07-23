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Зеленський заявив про підготовку нового обміну полоненими

Автор: Оксана Марушкевич
23/07/2025 22:39
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує новий обмін полоненими

Про це він заявив під час вечірнього звернення, пише Espreso.

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“Саме зараз уже почались необхідні процедури для нового обміну — ми завтра чекаємо наших людей. Я дуже сподіваюсь, що все вдасться”, — зазначив президент.

В Україні в тестовому режимі працює новий функціонал для пошуку полонених та ідентифікації зниклих безвісти. Завдяки йому вже вдалося встановити місцеперебування та стан 281 поневоленого.