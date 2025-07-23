«Прикарпаття» обіграло молодь львівських «Карпат» у контрольному матчі

У рамках підготовки до старту нового сезону івано-франківська команда зіграла свій заключний літній спаринг. Суперником стали 19-річні дублери львівських «Карпат».

На 17-й хвилині після флангового навісу Чушенка Цюцюра головою відправив мʼяча у сітку воріт.

Згодом капітан «Прикарпаття-Благо» міг оформити дубль, але його удар з 11-метрової позначки прийшовся у поперечку. На що львівʼяни відповіли класним ударом у ліву стійку.

Втім, перед самою перервою рахунок став 2:0: Титов прострілив з лівою флангу, а захисник львівʼян Черненко зрізав мʼяча у власні ворота – 2:0.

На початку другого тайму Барчук забив третій гол, згодом Трофимюк не реалізував вихід сам-на-сам. У підсумку, 3:0 – впевнена перемога прикарпатців.

Контрольний матч. «Прикарпаття-Благо» – «Карпати U-19» – 3:0

Голи: Цюцюра (17), Черненко (45, автогол), Барчук (48)

Прикарпаття (1 тайм): Бобинець – Жмуйда, Француз, Чушенко, Радульський, Беспалько, Приходько, Титов, Цюцюра, Трофимюк.

Прикарпаття (2 тайм): гнп – Демків, Цибульник, Чушенко (Романов, 63), Радульський (Жмуйда, 83), Макотяк, Геник, Михальчук, Соловйов, Трофимюк, Барчук.

Нагадаємо, що у стартовому турі чемпіонату Першої ліги 2025/26 «Прикарпаття-Благо» зіграє на виїзді з сумською «Вікторією». Цей поєдинок відбудеться 1 серпня у Борисполі на стадіоні «Колос» (поч. 14:00).