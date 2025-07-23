У Франківську зібралися сотні людей, аби висловити незгоду проти закону щодо позбавлення незалежності НАБУ та САП ФОТОРЕПОРТАЖ

Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Увечері середи, 23 липня, у Івано-Франківську люди вдруге зібралися на акцію проти закону № 12414, окремі пункти якого скасовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.
Кілька сотень франківців та гостей міста зібралися поблизу адмінбудівлі на вулиці Грушевського, пише Правда ІФ
Учасники акції, здебільшого молодь, закликали не підтримувати цей документ, оскільки вважають, що він може породити значні корупційні ризики в країні.
Маніфестації активно проходять у багатьох містах України.