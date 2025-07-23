У Франківську зібралися сотні людей, аби висловити незгоду проти закону щодо позбавлення незалежності НАБУ та САП ФОТОРЕПОРТАЖ

Увечері середи, 23 липня, у Івано-Франківську люди вдруге зібралися на акцію проти закону № 12414, окремі пункти якого скасовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Акція супроти закону №12414 у Франківську

Кілька сотень франківців та гостей міста зібралися поблизу адмінбудівлі на вулиці Грушевського, пише Правда ІФ

Франківці протестують проти закону №12414

Учасники акції, здебільшого молодь, закликали не підтримувати цей документ, оскільки вважають, що він може породити значні корупційні ризики в країні.

Маніфестації активно проходять у багатьох містах України.