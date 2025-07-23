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У Франківську зібралися сотні людей, аби висловити незгоду проти закону щодо позбавлення незалежності НАБУ та САП ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську зібралися сотні людей, аби висловити незгоду проти закону щодо позбавлення незалежності НАБУ та САП ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
23/07/2025 21:52
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Увечері середи, 23 липня, у Івано-Франківську люди вдруге зібралися на акцію проти закону № 12414, окремі пункти якого скасовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Протест в місті з плакатами і прапором України.
Акція супроти закону №12414 у Франківську

Кілька сотень франківців та гостей міста зібралися поблизу адмінбудівлі на вулиці Грушевського, пише Правда ІФ

Люди на акції протесту з плакатами, Україна
Франківці протестують проти закону №12414

Учасники акції, здебільшого молодь, закликали не підтримувати цей документ, оскільки вважають, що він може породити значні корупційні ризики в країні.

Протест молоді з плакатами проти системи

Маніфестації активно проходять у багатьох містах України.

Протест з плакатами проти корупції в Україні.
Протестувальники з плакатами на мітингу в Україні.
Люди тримають антиурядові плакати на протесті.
Молода жінка з плакатом на майдані.
Демонстрація з українським прапором та плакатами
Люди з плакатами на вулиці, протестують.
Протест проти диктатури, люди з плакатами.
Люди тримають плакати з антикорупційними гаслами.
Протест проти корупції, плакати на вулиці.
Дитина на протесті з картонним плакатом.
Протест проти корупції, дві жінки з плакатом.
Жінка сидить з картонним плакатом на вулиці.
Протест із плакатами на фоні природи
Люди тримають плакат на акції протесту.
Дівчина з плакатом на мирному протесті.
Жінка тримає плакат на мітингу.
Люди на мітингу з плакатами, літній день
Люди на протесті з плакатами на вулиці.
Люди тримають плакати на протесті в Україні.
Протест проти законопроєкту 1241 в Україні.
Жінка тримає дитину та напис на картоні.
Протестна акція з плакатами на вулиці України.
Люди тримають плакати на мітингу.
Протестувальники тримають плакати на вулиці.
Мітинг з плакатами проти корупції на вулиці.
Жінка на мітингу, інтерв'ю на фоні протесту.
Люди на мітингу з плакатами в Україні.
Протест із плакатами проти корупції в Україні.
Протестувальники з плакатами на демонстрації в Україні.
Протест проти корупції в Україні, люди тримають плакати.
Люди на протесті тримають плакати.
Протестувальники з плакатами в Україні
Люди на мітингу, дитина на плечах чоловіка.
Протест на вулиці; люди тримають плакати.
Молодь протестує з постерами на вулиці міста.
Протестувальники тримають плакати на мітингу у Києві.
Протест із плакатами проти закону 1241.
Люди з плакатами протестують проти закону 12414.
Протест на площі з учасниками та плакатами.
Люди на мітингу тримають плакати в Україні.
Люди тримають плакати на протесті перед будівлею.
Люди на мітингу, тримають картонні плакати з числами.
Люди з плакатами на протесті
Протест із плакатами проти корупції в Україні.
Протест з плакатами в Україні
Протестувальники з плакатами на мітингу в Україні.
Люди на мітингу з дітьми на плечах
Протестувальники з плакатами у мерії, Київ
Протестна акція з плакатами у місті
Люди з плакатами на протесті в Україні.
Протест на вулиці з плакатами та людьми.