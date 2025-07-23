Франківців запрошують на виставку розслідувань “Антикорупційна журналістика в дії”

В Івано-Франківську відбудеться дводенна виставка розслідувань “Антикорупційна журналістика в дії”. Вона буде третьою і фінальною.

Пише Правда.іф з посиланням на Media Development Foundation

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“Журналістські розслідування — це не просто викривальні матеріали. За ними приховані десятки відмов від коментарів, сотні перевірених фактів, ризики, недоспані ночі. І все це для того, аби громада знала правду і реальність змінювалась в бік справедливості, а не корупційних схем. Правда не кричить, вона у деталях, спостереженнях та запитаннях, на які незручно відповідати. І вона потребує вашої уваги”, – зазначають організатори.

Долучайтеся 1 та 2 серпня до третьої, фінальної виставки.

На учасників чекає:

— презентація 10 розслідувань у мультимедійному форматі, які вже вплинули на систему;

— дискусія із запрошеними експертами/-ками про забудову;

— інтерактивні інсталяції.

Подія відбудеться 1 та 2 серпня на Площі Ринок перед краєзнавчим музеєм в Івано-Франківську.

1 серпня — з 16:00 до 21:00

2 серпня — з 11:00 до 17:00

Вхід вільний. Ставте «цікавить» або «відвідаю» нашій події Івано-Франківськ: Виставка «Антикорупційна журналістика в дії», якщо плануєте прийти, а також, щоб не пропустити актуальну інформацію по виставці.

Також організатори події шукають волонтерів і волонтерок, які зможуть допомагати на виставці в ці дні. Можлива і часткова залученість.

Для цього заповніть форму: https://forms.gle/x8udfKHZRgmS4xB36

Проєкт реалізується MDF за підтримки Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI). Думки та погляди, висловлені в цьому проєкті, не обов’язково відображають позицію EUACI, Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Данії.