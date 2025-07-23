Франківський драмтеатр у шортлісті 7 Фестивалю-Премії GRA

Черговий етап Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії GRA успішно пройдено і Національна спілка театральних діячів України оголосила шортліст сьомого фесту.

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До короткого списку увійшли 14 вистав з 7 міст України, які восени на фінальному етапі будуть переглядати та визначати лауреатів члени міжнародного журі.

Зокрема, у фіналі вистава «1975» Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (автор і режисер Томі Янежич).

Андрій Бондаренко, експерт (м. Львів): «Цьогоріч я уперше став експертом ГРИ і, чесно кажучи, мені спочатку було важко уявити — як ми усі, учасники експертної команди, з різним досвідом і уподобаннями, зможемо зрештою зійтися щодо короткого списку постановок. Адже, ми мали справу з широкою палітрою надзвичайно відмінних вистав з усієї країни. Та поступово усе зійшлося. Мені здається, під час обговорень нам вдалося вийти на якісь справді базові та вирішальні критерії, узгодивши які, ми змогли вже досить швидко і ефективно, часом, з напівслова, вибудувати якусь загальну шкалу. Тому, хоча особисто для себе я би склав, можливо, ледь інший шорт лист — разом з тим, можу сказати, що всі вистави, які туди увійшли, цілком на те заслуговують. Діалог, обмін думками та враженнями, живий процес критики — це велика сила!»

Церемонія нагородження та закриття ІІ Всеукраїнського Фестивалю-Премії «ГРА». Театр ім. Франка, Київ, Україна, 2019.

Вистава «1975» словенського режисера Томі Янежича – це документальні вигадки кількох поколінь сім’ї з Івано-Франківська, засновані на реальних історіях з життя акторів і режисера. Події 1975 року – це двері до лабіринту, в якому протягом цілого ХХ століття переплітаються долі членів однієї родини, несподіваним чином пов’язуючи регіони українського Івано-Франківська, словенської Нової Гориці та італійської Горіції, які колись були частиною Австро-Угорщини. Ще з часів Першої світової війни й десятиліття потому життєві шляхи представників цього роду продовжували вести на інший край колишньої імперії.

Формат фінального етапу – показ вистав шортліста – не зміниться: члени і членкині міжнародного журі подорожуватимуть кількома містами України, які приймуть фестивальні вистави. Фінал і церемонія нагородження заплановані на листопад 2025 року.

Фестиваль-Премія GRA (Great Real Art) – щорічна національна театральна подія, яка вже сьомий рік поспіль формує простір для відкритого професійного діалогу, визначає найяскравіші мистецькі явища сезону та демонструє динаміку розвитку українського театру. І попри всі виклики часу, фестиваль продовжує виконувати свою місію – підтримувати якісний театр, відзначати професіоналів і зберігати культурну сталість.