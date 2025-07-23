Які міста України в лідерах щодо зростання зарплат

У червні 2025 року на низці вакансій зафіксували стрімке зростання зарплат. Порівняно з січнем оплата праці зросла на десятки відсотків.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише пише Gazeta.ua.

“Рекордний показник зростання відбувся в Києві у сфері “Реклама/дизайн/PR” на вакансії промоутерів (роздача листівок, розклеювання оголошень тощо). Медіанна зарплата у червні цього року зросла на 123%, ніж у січні, і становить 501 грн.”, – йдеться у повідомленні.

Це пояснюється тим, що більшість таких вакансій із погодинною оплатою праці. Тобто це, найімовірніше, ставка за зміну або денну роботу. Але водночас також є пропозиції щомісячної оплати.

Найбільше оголошень, де помітно зросли медіанні зарплати – у сфері “Роздрібна торгівля/продажі/закупки”. Підвищення показників в основному на пропозиції роботи для касирів та продавців:

Львів – касир: +34% (25,5 тис. грн); продавець: +16% (24,9 тис. грн.);

Київ – касир: +23% (25,1 тис. грн); продавець: +20% (25,3 тис.грн.);

Житомир – продавець: +17% (18,5 тис. грн.);

Одеса – касир: +13% (21, 5 тис. грн.);

Вінниця – продавець: +12% (16,4 тис. грн.).

Наступною йде сфера “Будівництво/облицювальні роботи”. Медіанна зарплата на вакансію різноробочого зросла у більшості міст, а саме: +54% у Черкасах (21,5 тис. грн), +47% у Кропивницькому (22 тис. грн), +37% у Луцьку (24 тис. грн), +32% у Полтаві (20,5 тис. грн).

У столиці на 27% зросла медіанна зарплата на вакансії вантажника (сфера “Логістика/склад/доставка”), у червні 2025 року – це 26 тис. грн. На аналогічну посаду спостерігаємо підвищення у Вінниці (+26%, до 18,9 тис. грн) та Одесі (+22%, до 22,5 тис. грн).

Крім того, у деяких містах також фіксується збільшення медіанної зарплати у категорії “Початок кар’єри/студенти”. Тут пропонують вакансії людям без досвіду, зокрема студентам. Ймовірно, це пов’язано зі збільшенням вакансій на сезонну роботу у літній період. Помітні зміни у:

Дніпрі – до 18,8 тис. грн. (+34%);

Одесі – до 20 тис. грн. (+29%);

Києві – до 25,3 тис. грн. (+19%).