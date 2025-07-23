В Іспанії у місці, де вбили льотчика РФ, знайшли мертвим експосадовця МВС України, – ЗМІ

В іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, де раніше вбили російського пілота Максима Кузьмінова, загинув колишній посадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігор Грушевський.

Як зазначається, тіло Грушевського виявили 29 червня у басейні комплексу, де він нещодавно придбав квартиру, обличчям вниз без ознак життя. Попри спроби надати допомогу, медикам врятувати чоловіка не вдалося, пишуть Букви.

Раніше Ігор Грушевський очолював управління по боротьбі з організованою злочинністю в Черкаській і Кіровоградській областях. Пізніше був високопосадовцем Національної поліції.

Хоча на тілі не було явних слідів насильства, із вуха йшла кров, що викликало підозри серед сусідів. Вони не виключають раптову серцеву смерть чи інсульт, але не відкидають і версію про вбивство. Грушевський мав мало контактів із сусідами і залишався маловідомою для них людиною, йдеться в матеріалі.