З серпня призупинять рух транспорту через міст у селі Яворів на дорозі Р-24

З 4 серпня у зв’язку з початком ремонту мосту через річку Рибницю в селі Яворів Косівського району буде призупинено рух усіх видів транспорту на автомобільній дорозі державного значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, на ділянці км 56+648.

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Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури області.

Для оперативного відновлення транспортного сполучення стару конструкцію мосту замінять на нові модульні системи, надані урядом Японії в межах спільного проєкту між Агентством відновлення України та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Об’їзд ділянки, де проводитимуться ремонтні роботи, буде організовано за маршрутом: а/д Р-24, км 48+032 (с. Криворівня) – Р-62, км 0+000 (с. Верхній Ясенів – с. Усть-Путила – с. Старі Кути) – Р-20, км 160+068 (с. Старі Кути – м. Косів) – Р-24, км 76+223 (м. Косів) – с. Яворів, Р-24, км 56+648.

У відповідних місцях на дорогах Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський та Р-20 Тязів – Старі Кути будуть встановлені необхідні дорожні знаки та тимчасові схеми організації дорожнього руху для забезпечення безпечного об’їзду.