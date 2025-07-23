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На Прикарпатті справу проти ексдиректора лісгоспу спрямували до суду
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На Прикарпатті справу проти ексдиректора лісгоспу спрямували до суду

Автор: Олег Мамчур
23/07/2025 18:55
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Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора спеціалізованого агролісгоспу.

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інкриміновано зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України), інформує прокуратура Івано-Франківської області.

За даними слідства, упродовж липня 2022 — грудня 2023 року посадовець реалізовував лісоматеріали, зокрема, породи «дуб», за цінами, значно нижчими за ринкові.

Замість проведення прозорих електронних торгів директор укладав прямі договори з суб’єктами господарювання, які були економічно збитковими.

Внаслідок таких дій державному лісгоспу завдано збитків на суму понад 2 мільйони гривень, що підтвердила експертиза.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.