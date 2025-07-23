У Франківську попрощалися з відомим медіахудожником Денисом Овчаром ФОТО

Сьогодні, 23 липня, у Івано-Франківську прощалися з культовим митцем Денисом Овчаром, пише Правда ІФ

Похорон Дениса овчара у Івано-Франківську

Рідні та друзі зібралися аби відати шану непересічній особистості, медіахудожнику Денису Овчару, котрий помер 20 липня внаслідок інфаркту.

Оплески для ДаПікса

Денис Овчар “ДаПікс” був керівником проєкту “Станіслав: віртуальний Івано-Франківськ”, понад 20 років працював у сфері цифрової графіки і був автором артстудії DenFilm.

Разом з однодумцями Овчар заснував продакшн Glixar, був учасником VJ-групи Cube, а також сертифікованим фотографом Google.

Митець долучився до створення історичного документального фільму про історію закладання міста Станіслава (колишня назва Івано-Франківська), створив віртуальний тур греко-католицьким монастирем Чину св. Василія Великого у Гошеві на Прикарпатті.

Крім того, він узяв участь у роботі над історичним коротким метром про давній та сучасний Галич.

У 2020 році Денис Овчар зробив 3D-кліп, який художньо відтворює місто, зокрема фортецю XVIII століття. У відео представили 16 тисяч тривимірних об’єктів, як-от будівлі, тварини та ландшафт із рослинністю.