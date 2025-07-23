ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську попрощалися з відомим медіахудожником Денисом Овчаром ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську попрощалися з відомим медіахудожником Денисом Овчаром ФОТО

Автор: Петро Якимчук
23/07/2025 18:24
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 23 липня, у Івано-Франківську прощалися з культовим митцем Денисом Овчаром, пише Правда ІФ

Похорон Дениса овчара у Івано-Франківську

Рідні та друзі зібралися аби відати шану непересічній особистості, медіахудожнику Денису Овчару, котрий помер 20 липня внаслідок інфаркту.

Група людей аплодує на вулиці під сонцем.
Оплески для ДаПікса

Денис Овчар “ДаПікс” був керівником проєкту “Станіслав: віртуальний Івано-Франківськ”, понад 20 років працював у сфері цифрової графіки і був автором артстудії DenFilm.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Разом з однодумцями Овчар заснував продакшн Glixar, був учасником VJ-групи Cube, а також сертифікованим фотографом Google.

Митець долучився до створення історичного документального фільму про історію закладання міста Станіслава (колишня назва Івано-Франківська), створив віртуальний тур греко-католицьким монастирем Чину св. Василія Великого у Гошеві на Прикарпатті.

Церемонія прощання з портретом покійного на столику
Група людей на меморіальній церемонії.
Люди аплодують на заході у приміщенні
Прощання з портретом та труною, квіти навколо.
Група людей на вулиці під сонцем.
Люди на зібранні в приміщенні
Люди на громадському зібранні в приміщенні
Люди на церемонії прощання з покійним
Люди біля труни з квітами і портретом.
Люди стоять у залі та тримають квіти.
Люди на похоронній церемонії з квітами та свічками.

Крім того, він узяв участь у роботі над історичним коротким метром про давній та сучасний Галич.

У 2020 році Денис Овчар зробив 3D-кліп, який художньо відтворює місто, зокрема фортецю XVIII століття. У відео представили 16 тисяч тривимірних об’єктів, як-от будівлі, тварини та ландшафт із рослинністю.

Група людей на заході у приміщенні.
Церковна служба з людьми у храмі.
Люди стоять у черзі в приміщенні
Поминальна церемонія з квітами та свічками на столі.
Люди на заході з квітами на вулиці
Чоловік тримає портрет у рамці.
Жінка з квітами, серед людей на заході
Люди несуть труну з будівлі на вулицю.
Люди стоять на кладовищі під час похорону
Люди стоять перед могилою на кладовищі.
Люди на кладовищі біля надгробків влітку.
Люди на кладовищі біля могили.
Люди біля могили на кладовищі з квітами
Люди на кладовищі переживають втрату.
Люди біля могил на цвинтарі влітку.
Люди з квітами біля могили на кладовищі.
Люди на кладовищі в сонячний день
Двоє людей на кладовищі під деревом.
Люди на кладовищі біля квітів та могили.
Люди на кладовищі, літня жінка біля надгробка.
Квіти на могилі на кладовищі
Люди вшановують пам'ять на могилі з квітами.
Люди біля могили на кладовищі, квіти на хресті
Двоє чоловіків на кладовищі серед природи