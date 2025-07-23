У Франківську попрощалися з відомим медіахудожником Денисом Овчаром ФОТО

Сьогодні, 23 липня, у Івано-Франківську прощалися з культовим митцем Денисом Овчаром, пише Правда ІФ
Рідні та друзі зібралися аби відати шану непересічній особистості, медіахудожнику Денису Овчару, котрий помер 20 липня внаслідок інфаркту.
Денис Овчар “ДаПікс” був керівником проєкту “Станіслав: віртуальний Івано-Франківськ”, понад 20 років працював у сфері цифрової графіки і був автором артстудії DenFilm.
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Разом з однодумцями Овчар заснував продакшн Glixar, був учасником VJ-групи Cube, а також сертифікованим фотографом Google.
Митець долучився до створення історичного документального фільму про історію закладання міста Станіслава (колишня назва Івано-Франківська), створив віртуальний тур греко-католицьким монастирем Чину св. Василія Великого у Гошеві на Прикарпатті.
Крім того, він узяв участь у роботі над історичним коротким метром про давній та сучасний Галич.
У 2020 році Денис Овчар зробив 3D-кліп, який художньо відтворює місто, зокрема фортецю XVIII століття. У відео представили 16 тисяч тривимірних об’єктів, як-от будівлі, тварини та ландшафт із рослинністю.