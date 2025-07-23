Мешканець Рожнятівської громади залишився без грошей через фейкове оголошення

38-річний житель Рожнятівської тергромади потрапив “на гачок” аферистів. В одній зі спільнот у мережі потерпілий знайшов оголошення про нарахування грошової допомоги від держави.

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Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Для зарахування коштів необхідно було ввести дані для входу в банківський застосунок. Надалі потерпілий отримав код для підтвердження операції. Заявник виконав всі умови, і у результаті з карткового рахунку зникли понад 25 тисяч гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.