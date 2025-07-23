На Прикарпатті бізнес і населення не сплатили понад 2 мільярди податків

Станом на 1 липня податковий борг підприємств і населення Івано-Франківської області перед зведеним бюджетом країни перевищив 2 мільярди гривень.

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Про це повідомляють у ДПС в Івано-Франківській області, пише Правда.

Зазначається, що податкова служба області подала до суду 665 позовів на суму понад 200 мільйонів гривень. Частина з них уже принесла результат: за 190 виграними справами вдалося стягнути 73 мільйони.

Податківці також направили понад 4 тисячі платіжних інструкцій боржникам на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Завдяки цьому з рахунків платників уже стягнули близько 1,6 мільйона гривень, ще 56 тисяч вилучено готівкою.

Додатково до бюджету надійшло 4,9 мільйона гривень від підприємств-банкрутів і ще 800 тисяч — від комунальних підприємств, які теж мали борги.

У підсумку за пів року вдалося повернути до бюджету 222 мільйони гривень, з них понад 116 мільйонів — до державного.