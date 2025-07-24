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Військовий стріляє з міномета в степу.
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили 1050 осіб у живій силі, 24 артсистеми та 86 БПЛА

Автор: Оксана Марушкевич
24/07/2025 07:52
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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НА САЙТ068-777-03-41
  • особового складу / personnel – близько / about 1046270 (+1050) осіб / persons
  • танків / tanks – 11046 (+5) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23047 (+10) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 30746 (+24) од
  • РСЗВ / MLRS – 1446 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1199 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 47638 (+86)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3533 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 56137 (+96)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо! /

Орієнтовні втрати противника з 24.02.22 по 24.07.2025.