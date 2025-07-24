П’ять захисників з Прикарпаття повертаються додому з російського полону

23 липня у рамках стамбульських домовленостей українська сторона повернула додому захисників. Відбувся вже такий дев’ятий обмін.
Серед воїнів – п’ять прикарпатців, повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф.
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До своїх родин повертаються: Бачинський Юрій, Гаврильчук Андрій, Кутовий Володимир, Недоходюк Петро, Босняк Василь.
“Бачинський Юрій, Гаврильчук Андрій, Кутовий Володимир, Недоходюк Петро, Босняк Василь.
Вітаємо вдома!” – йдеться у дописі посадовиці.