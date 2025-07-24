ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Люди радісно обгорнуті в український прапор вдень.
Диван на коліщатках в темній вітальні

П’ять захисників з Прикарпаття повертаються додому з російського полону

Автор: Оксана Марушкевич
24/07/2025 08:09
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

23 липня у рамках стамбульських домовленостей українська сторона повернула додому захисників. Відбувся вже такий дев’ятий обмін.

Серед воїнів – п’ять прикарпатців, повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

До своїх родин повертаються: Бачинський Юрій, Гаврильчук Андрій, Кутовий Володимир, Недоходюк Петро, Босняк Василь.

“Бачинський Юрій, Гаврильчук Андрій, Кутовий Володимир, Недоходюк Петро, Босняк Василь.
Вітаємо вдома!” – йдеться у дописі посадовиці.