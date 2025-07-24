Як український інженер Анатолій Гусаковський формує майбутнє автоматизованого тестування з AI-інструментами

У сучасній цифровій економіці автоматизоване тестування програмного забезпечення дедалі частіше відіграє роль не просто інструменту контролю якості, а ключового фактора успіху. Від ефективності тестування залежить не лише стабільність продукту, а й швидкість виходу на ринок та обсяги зекономлених коштів. Саме тому фахівці з цієї галузі опиняються у фокусі міжнародної уваги.

Як повідомляють на сайті ZNAJ.UA, Анатолій Гусаковський — український інженер, який уже здобув визнання у США, Канаді та Європі, — поділився власним баченням розвитку індустрії автоматизації та ролі штучного інтелекту в майбутньому тестування. Його досвід охоплює тисячі успішно реалізованих автотестів, мільйони доларів економії для бізнесу та низку наукових публікацій у престижних міжнародних журналах.

Гусаковський наголошує, що головна цінність автоматизації — це її користь для бізнесу. На його думку, інженер повинен мислити не тільки технічно, а й стратегічно — з розумінням, як рішення впливають на економіку продукту. Саме тому він об’єднує глибоку технічну експертизу з практичним підходом і постійним самонавчанням.

Важливою частиною його діяльності є наукова робота: дослідження у сфері використання нейронних мереж, пріоритизації тестів, побудови масштабованої інфраструктури. За словами фахівця, багато інновацій народжуються не в лабораторіях, а безпосередньо з практики — коли необхідно вирішити конкретну проблему на реальному проєкті.

Один із найвідоміших кейсів у його кар’єрі — створення автоматизованої тестової інфраструктури для американської компанії у сфері нерухомості. Завдяки правильній архітектурі, паралелізації та стабільному CI/CD вдалося скоротити час тестування у п’ять разів і заощадити понад 15 мільйонів доларів.

Іншою важливою складовою його роботи є впровадження інтелектуальних інструментів, які допомагають адаптувати автотести до змін у кодовій базі. Замість повної автоматизації Гусаковський виступає за підхід «розумного асистента» — коли система підказує, що змінити або як пріоритезувати, але рішення все одно залишається за інженером.

Його визнання на глобальному рівні підтверджується членством у таких авторитетних організаціях, як IEEE, ACM і ISQA. Особливо почесним він вважає статус Senior Member в IEEE — рівень, що свідчить про значні досягнення та досвід у галузі.

Серед технологій, які формуватимуть майбутнє тестування, Гусаковський називає AI та ML. Проте він переконаний: замінити людину повністю вони не зможуть, натомість стануть потужним інструментом для тих, хто вміє з ними працювати. Він також акцентує на важливості розвитку гібридних підходів, які поєднують автоматизацію з інженерною інтуїцією.

На завершення Анатолій підкреслює: головні якості, потрібні в автоматизації тестування, — це аналітичність, допитливість, гнучкість і системне мислення. А для новачків його порада проста: не боятись питань, розуміти причини технічних рішень і поєднувати теорію з практикою.

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