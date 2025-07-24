Понад 76 тисяч гривень збитків: у Галицькому Національному природному парку виявили незаконну порубку дерев

Пише Правда.іф з посиланням на Державну екологічну інспекцію Карпатського округу

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За зверненням громадянина Галицької громади, Державна екологічна інспекція Карпатського округу провела позапланову перевірку на території Галицького національного природного парку.

Захід здійснено за участю самого заявника, поліції та журналістів.

Під час обстеження виявлено факт незаконної порубки дерев, що є порушенням вимог Лісового кодексу України, Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» та законодавства про природно-заповідний фонд.

Розмір шкоди, завданої довкіллю внаслідок порушення природоохоронного законодавства, склав 76 103,50 грн.

Інспекцією виставлено претензію до Галицького національного природного парку з вимогою добровільного відшкодування завданої шкоди.

“В порядку ст. 214 КПК України, матеріали перевірки, здійсненої в рамках позапланового заходу державного нагляду (контролю) направлено до відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ГУНП в Івано-Франківській області та Івано-Франківської обласної прокуратури, для внесення відомостей до ЄРДР.

Дякуємо громадянам за небайдужість і взаємодію у питаннях захисту навколишнього природного середовища”, – йдеться у дописі.