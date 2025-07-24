Професорка ІФНТУНГ Гораль Ліліана увійшла до складу Наукової ради НФДУ

14 липня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №690-р, яким затверджено оновлений склад Наукової ради Національного фонду досліджень України.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

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Серед нових членів ради — Гораль Ліліана Тарасівна, професорка кафедри фінансів, обліку та оподаткування ІФНТУНГ.

“До складу ради входять 32 провідні науковці з усієї України, професорка Гораль — єдина представниця наукової спільноти Прикарпаття. Це надзвичайно вагоме визнання її наукової компетентності, професійного авторитету та водночас — свідчення високого рівня дослідницької діяльності ІФНТУНГ”, – зазначають у ВНЗ.

Участь у формуванні пріоритетів державної наукової політики, оцінювання проєктів і визначення стратегічних напрямів фінансування відкриває нові можливості для залучення університету до масштабних національних і міжнародних дослідницьких ініціатив.

НФДУ — це державна установа, створена для підтримки наукових і науково-технічних досліджень, що мають стратегічне значення для розвитку країни. Фонд фінансує конкурентні проєкти, спрямовані на інновації, технологічний прорив і міжнародну співпрацю. Наукова рада Фонду є ключовим органом, який визначає наукові пріоритети, координує програми підтримки та забезпечує прозору експертизу поданих ініціатив.