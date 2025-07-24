Через суд державі повернуть 6 гектарів землі у Яблунівській громаді

На Прикарпатті прокуратура через суд повертає 6 га сільськогосподарської землі, переданої за заниженою орендною платою.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура.

Косівська окружна прокуратура пред’явила позов в інтересах держави в особі Яблунівської селищної ради про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки площею 6 га.

Йдеться про ділянку сільськогосподарського призначення, що розташована в селі Люча Яблунівської селищної ради.

Установлено, що під час укладення договору було істотно занижено розмір орендної плати — у шість разів, що призвело до недоотримання коштів місцевим бюджетом.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати договір оренди недійсним та зобов’язати орендаря повернути земельну ділянку.

Косівський районний суд відкрив провадження у справі.