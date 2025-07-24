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Якою буде погода на Івано-Франківщині 24 липня

Автор: Оксана Марушкевич
24/07/2025 09:16
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Синоптики прогнозують 24 липня у Івано-Франківську та області мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

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Температура повітря

По місту: вночі 14-16°, вдень 28-30°.

По області: вночі 13-18°, вдень 26-31°.

У високогір’ї Карпат: вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра.