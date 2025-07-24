В Івано-Франківську на вулиці Вовчинецькій людина випала з вікна

24 липня зранку на вулиці Вовчинецькій, 202 у Франківську, людина випала з вікна. На місці працює слідчо-оперативна група.

Про це Галці повідомили у секторі комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

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24 липня в Івано-Франківську на вулиці Вовчинецькій, 202 людина випала з вікна.

У ГУНП в Івано-Франківській області підтвердили факт інциденту.

“На місці працює слідчо-оперативна група. Поліція встановлює обставини”, – повідомили в управлінні.

Деталі події та стан постраждалої особи поки що не розголошуються. Правоохоронці з’ясовують всі обставини, що призвели до падіння з вікна.