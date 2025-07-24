У ЦМКЛ здійснили успішну трансплантацію нирки від посмертного донора

У КНП “Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківської міської ради здійснили мультиорганний забір та успішну трансплантацію нирки від посмертного донора. А після офіційної згоди родичів відбулось вилучення органів (серця та нирок) померлої особи.

Пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральну міську клінічну лікарню Івано-Франківської міської ради

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Вперше в ЦМКЛ франківські кардіохірурги спільно з спеціалістами Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова здійснили забір серця. Далі Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) вибрала пацієнта у Києві, який перебував у критичному стані і першочергово потребував пересадки серця. Йому провели успішну трансплантанцію.

«В нашій лікарні також є важкохворі пацієнти, які очікують на пересадку серця, і ми готові її провести в майбутньому», – говорять лікарі-кардіохірурги Тарас Гудзенко та Світлана Сарапук.

Окрім того, в ЦМКЛ провели успішну трансплантацією нирки для пацієнтки (реципієнта).

«На жаль, одна нирка була непридатною для пересадки. В нашій лікарні є реципієнти, які очікують на трансплантацію серця, печінки та нирок. Але, якщо пацієнт не зареєстрований в черзі ЄДІСТ, то скористатись послугою трансплантації не зможе», – пояснює лікар-трансплантолог, завідувач Міського центру нефрології, діалізу та трансплантації Богдан Вівчаренко.

Лікарі діяли командно і злагоджено

Великий об’єм роботи провели медики відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, відділення інтервенційної кардіології, радіології та кардіохірургії, хірургічного та урологічного відділення, Міського центру нефрології, діалізу та трансплантації. Також допомагали окремі спеціалісти з фармацевтичного, травматологічного та відділення сервісної служби ЦМКЛ.

Відзначимо, що в ЦМКЛ трансплантація нирки від посмертного донора виконана виключно фахівцями нашої лікарні, зокрема професором Ростиславом Сабадошем та завідувачем урології і малоінвазивної терапії Ігорем Біликом.

«Складні анатомічні особливості судин донорської нирки сильно ускладнили проведення операції, однак проведена нами реконструкція цих судин дозволила зберегти нирку та забезпечити її адекватне функціонування», – зауважує професор Ростислав Сабадош.

Пацієнтці Любові Михайлівні 61 рік

Жінці здійснили пересадку нирки від посмертного донора в ЦМКЛ. Мешкає в Івано-Франківську. 10 років мала захворювання нирок, 6 – перебувала на гемодіалізі, а 2 роки і 9 місяців очікувала на трансплантацію після реєстрації в ЄДІСТ.

«Тричі на тиждень перебувала на гемодіалізі у приватному медзакладі Івано-Франківська. Вранці 19 липня мені зателефонували з ЦМКЛ і повідомили, що є донор. Трішки важко було наважитись і я вагалась, але таки відважилась, надіючись на Бога і лікарів. Зараз почуваю себе набагато краще, аніж раніше, хоч минуло лише декілька днів після пересадки», – говорить Любов Михайлівна.

Те, що є можливість трансплантації, свідчить про розвиток медицини, вважає наша пацієнтка: «В Івано-Франківську мені провели пересадку, хоч син мене кликав їхати лікуватись у Львів чи Київ. Дуже чуйні у вашій лікарні медики, задоволена гарним ставленням до себе».

Головне – вірити, переконана Любов Михайлівна. Сьогодні жінка посміхається, в гарному настрої і добре почувається. Може вже потрохи ходити.

«Деколи потрібно вміти саму себе підтримувати, тоді все і складається добре. Я спокійно ставилась до своєї хвороби, тому можливість цієї пересадки для мене є подарунком», – говорить пацієнтка.

Жінка вдячна посмертному донору і його родичам за порятунок:

«Мій син був присутній при похованні людини, родичі якої дали згоду на вилучення органів. Дуже добрі люди, які наважились на сміливий вчинок і ми їм дякуємо за це».

У Любові Михайлівної двоє дітей і шестеро внуків. Найстаршій внучці виповнилось 20 років, а наймолодшому – 4. Жінка мріє про повернення додому і щасливе життя з ними.

Трансплантація — це не просто операція. Це шанс і надія.

«А посмертне донорство – це доказ того, що одна людина після смерті може врятувати життя декількох інших людей», – говорить лікар-трансплантолог Богдан Вівчаренко.

В ЦМКЛ є стратегія проводити і надалі трансплантацію різних органів для пацієнтів лікарні.

«Серця, печінки, легень та інших. Наша команда лікарів злагоджено працює над цим і ми вже досягаємо успішних результатів», – говорить директор лікарні Тарас Масляк.

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