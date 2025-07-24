На війні поліг мешканець Чернієва Мар’ян Шемрай

Сьогодні, 24 липня, стало відомо про загибель на фронті військовослужбовця Мар’яна Шемрая із села Черніїв.

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Про це повідомили у місцевій facebook-спільноті, пише Правда.

“З глибоким сумом та жалем повідомляємо, що при виконанні бойового завдання, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України, внаслідок бойових дій в районі н.п. Малинівка Запорізької області загинув наш односельчанин, солдат ШЕМРАЙ Марʼян Богданович (20.09.1996-21.07.2025)”.

Зустрічатимуть полеглого 24 липня. Поховають воїна у пʼятницю, 25 липня об 11:00 у рідному селі.