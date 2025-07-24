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У Франківській громаді попрощаються з військовим Юрієм Холявком
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківській громаді попрощаються з військовим Юрієм Холявком

Автор: Олег Мамчур
24/07/2025 11:24
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В Івано-Франківській громаді 25 липня 2025 року попрощаються з військовослужбовцем Юрієм Холявком.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.

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Юрій Холявко народився 3 липня 1972 року. Боєць загинув 21 липня 2025.

25 липня о 9:00 — початок прощання з Юрієм Холявком в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську. Воїна поховають на Алеї героїв в селі Чукалівка.