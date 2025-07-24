У Франківській громаді попрощаються з військовим Юрієм Холявком

В Івано-Франківській громаді 25 липня 2025 року попрощаються з військовослужбовцем Юрієм Холявком.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.

Юрій Холявко народився 3 липня 1972 року. Боєць загинув 21 липня 2025.

25 липня о 9:00 — початок прощання з Юрієм Холявком в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську. Воїна поховають на Алеї героїв в селі Чукалівка.